Si finge anziano e incastra il truffatore | così un figlio ha vendicato la madre derubata

Romatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato lucido, ha ribaltato la situazione e ha ingannato un uomo che, pochi giorni prima, aveva truffato l'anziana madre. Così ha fatto arrestare un 28enne di Napoli, truffatore di professione, per così dire.L'anziana, appena 10 giorni prima, infatti, era già stata vittima di una truffa da parte. 🔗 Leggi su Romatoday.it

