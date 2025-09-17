La stagione è appena iniziata ma si contano già numerosi infortuni, con brutte notizie anche per i fantallenatori Brutte notizie in vista della prossima giornata di campionato: si ferma un top della Fiorentina, brutte notizie anche per chi gioca al Fantacalcio. Dopo tre giornate di campionato di Serie A sono numerose le società costrette a fare i conti con molteplici infortuni. Ad onor del vero, c’è chi ha dovuto registrare stop dei rispettivi giocatori già prima dell’inizio del nuovo campionato. Emblematica la situazione vissuta dal Napoli, costretto a tornare sul mercato degli attaccanti per ingaggiare Rasmus Hojlund dopo l’infortunio occorso a Romelu Lukaku in una delle ultime amichevoli della preparazione estiva. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Si ferma di nuovo: tegola per i fantallenatori