Si ferma di nuovo | tegola per i fantallenatori
La stagione è appena iniziata ma si contano già numerosi infortuni, con brutte notizie anche per i fantallenatori Brutte notizie in vista della prossima giornata di campionato: si ferma un top della Fiorentina, brutte notizie anche per chi gioca al Fantacalcio. Dopo tre giornate di campionato di Serie A sono numerose le società costrette a fare i conti con molteplici infortuni. Ad onor del vero, c’è chi ha dovuto registrare stop dei rispettivi giocatori già prima dell’inizio del nuovo campionato. Emblematica la situazione vissuta dal Napoli, costretto a tornare sul mercato degli attaccanti per ingaggiare Rasmus Hojlund dopo l’infortunio occorso a Romelu Lukaku in una delle ultime amichevoli della preparazione estiva. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: ferma - nuovo
Auto ferma se si ha bevuto: ecco il nuovo alcolock da 2.000 euro che dovranno installare migliaia di romagnoli
Lazio ferma sul mercato, ma ora c’è un nuovo problema: Sarri non ne può più
Ashley Young non si ferma! Nuovo contratto per la prossima stagione: giocherà nell’Ipswich Town in Championship!
Nuovo appuntamento con "L'Arte non si ferma" stasera su Rete8 a partire dalle 22.30. Il Teatro Stabile d'Abruzzo ci propone "All'umor non si comanda" dell'associazione "Ricordo e Spazio Immediato", regia teatrale Fabrizio Pompei e regia televisiva di Vincen - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo infortunio in casa Napoli Si ferma Nikita Contini, come annunciato dalla SSC Napoli nel proprio report odierno dell'allenamento, per una frattura al dito della mano destra “Nikita Contini, in seguito a un trauma contusivo subito in allenamento, si è so - X Vai su X
Fantacalcio, tegola Napoli: stop per Lukaku in amichevole e Conte entra in campo; ?? Infortunati Monza, stop per Caprari e non solo: tegola per Bocchetti!; Infortunio Lautaro, Gazzetta: “Mani sul volto e lacrime trattenute, verrà valutato già oggi”.
Parma, Frigan si ferma subito: rottura del crociato per il nuovo acquisto - Brutta tegola in casa Parma, a pochi giorni dall'esordio in Serie A contro la Juventus allo Stadium, in programma domenica 24 agosto alle ore 20:45. corrieredellosport.it scrive