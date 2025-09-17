Si celebra la Giornata nazionale per il sostentamento del clero | Sacerdoti cuori pulsante delle parrocchie
Domenica si celebrerà in tutta Italia la Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero, promossa dal Servizio nazionale della Conferenza episcopale italiana. Un appuntamento che intende riportare al centro dell’attenzione pubblica il valore e il ruolo dei sacerdoti nella. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: celebra - giornata
Vizzini celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato: piazza Marconi diventa simbolo di accoglienza e comunità
Ravarino celebra lo sport per tutti con la ‘’Giornata della Relazione e dell’Inclusione’’
Vibo Valentia celebra Tony Murmura: al via la “Giornata della Memoria e della Vibonesità” e l’intitolazione di Largo Senatore Antonino Murmura
Il 29 settembre si celebra la Giornata Mondiale per il Cuore - facebook.com Vai su Facebook
Si celebra la Giornata nazionale per il sostentamento del clero: Sacerdoti cuori pulsante delle parrocchie; “Sosteniamo i sacerdoti!”: domenica 17 settembre in tutte le parrocchie la Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento clero; Giornata Mondiale dell’Alimentazione.
Si celebra oggi la giornata nazionale in memoria di tutte le vittime del Covid - Quinta giornata in memoria delle vittime del Covid 19, la prima grande pandemia del nuovo millennio. Secondo rainews.it