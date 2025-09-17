Si addormenta in un' auto rubata cittadina straniera denunciata dai poliziotti
La notte scorsa i equipaggi delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della polizia di Frosinone, sono intervenuti, in seguito a segnalazione diramata dalla Sala Operativa della Questura, nell’area adibita a parcheggio della locale struttura ospedaliera.Nella circostanza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: addormenta - auto
Roma, travolge auto in sosta e abbatte recinzione, poi si addormenta a terra ubriaco
Si addormenta alla guida dell’auto, 16enne salvata dal suo iPhone: “Ha chiamato da solo il 911”
Roma, travolge auto in sosta e abbatte recinzione, poi si addormenta a terra ubriaco https://ift.tt/sq68GXa - X Vai su X
Salvatore, conosciuto come Ambra, viene rinvenuto senza vita nella sua auto. Un’esistenza segnata dal doppio volto, interrotta da una coltellata. Al tribunale di Bari spetta stabilire se il responsabile sia davvero l’ultimo cliente. #UnGiornoinPretura questa sera, - facebook.com Vai su Facebook
Si addormenta in un'auto rubata, cittadina straniera denunciata dai poliziotti; Si addormenta nell’auto rubata, denunciata una donna; Bonus psicologico, Battisti: cittadini beffati.
L'auto rubata venerdì scorso a Senigallia ritrovata dai carabinieri alla stazione ferroviaria di Marotta - È stata ritrovata nelle scorse ore a Marotta l’auto rubata nella mattinata del 22 a Senigallia, grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri. Segnala corriereadriatico.it