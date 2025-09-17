Shinobu in demon slayer | perché l’infinity castle ha deluso i fan
Il film Demon Slayer: Infinity Castle ha ricevuto ampi consensi per la qualità dell’animazione, l’intensità emotiva e le scene di combattimento ad alto rischio. Come prima parte di una serie di adattamenti cinematografici, ha soddisfatto le aspettative dei fan grazie a sequenze rapide, momenti commoventi e alla sensazione che si stia entrando nella fase finale della saga. La maggior parte della narrazione si è svolta senza intoppi, dimostrando grande cura nella realizzazione. la morte di shinobu in infinity castle: un episodio troppo rapido. Un aspetto che ha suscitato delusione tra gli spettatori riguarda la gestione della scomparsa di Shinobu Kocho. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
