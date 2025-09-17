Sfruttamento della prostituzione nella finta associazione culturale a due passi dal Colosseo Chiuso il Poppea

Una finta associazione culturale che nascondeva però sfruttamento della prostituzione a due passi dal Colosseo . Parliamo del Poppea club, in via Capo d'Africa. Il vaso di Pandora è stato scoperchiato dalla guardia di finanza e dal personale di polizia giudiziaria della polizia di Stato. Il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: sfruttamento - prostituzione

Operazione ‘Hot Passion’ a Teramo: 3 denunce per sfruttamento della prostituzione

Prostituzione in un centro massaggi cinese: 47enne denunciata per sfruttamento

Sfruttamento della prostituzione, uno degli imputati ottiene i domiciliari con braccialetto

Roma, sfruttamento della prostituzione: sequestrato night club https://ilfaroonline.it/2025/09/17/roma-sfruttamento-della-prostituzione-sequestrato-night-club/618099/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

Operazione dei Carabinieri a Roma: fermati 11 cittadini colombiani accusati di sfruttamento della prostituzione e spaccio di droga #castellinotizie - facebook.com Vai su Facebook

Sesso nella finta associazione culturale a due passi dal Colosseo. Chiuso il Poppea; Prostituzione dietro una finta associazione culturale: arrestata coppia di Corato; Capo d'Orlando, night club dietro finta associazione: scatta terzo arresto.

Prostituzione in un’associazione culturale: un arresto e sequestri per 500mila euro - Un’operazione congiunta della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato ha portato all’arresto del gestore di un noto night club di Roma, accusato di ... Segnala pupia.tv

Roma, prostituzione ed evasione fiscale: arrestato titolare night club - (LaPresse) I militari della Guardia di Finanza di Roma, unitamente a personale della sezione di PG della Polizia di Stato, hanno dato esecuzione ... stream24.ilsole24ore.com scrive