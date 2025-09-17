Sfreccia in Ferrari a 80 km h per le vie del centro | il vigile lo ferma e si complimenta invece di multarlo

Today.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bella sgasata con la Ferrari a 80 kmh. Ben oltre il limite, in piena città. Nelle scorse ore è diventato virale un reel della community di 6to6motor (un gruppo di appassionati di supercar nato in Spagna) con un utente, Jonathan Gak, che viaggia per Milano con la sua 812 Superfast filmando il. 🔗 Leggi su Today.it

sfreccia - ferrari

