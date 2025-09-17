La terza portaerei cinese di ultima generazione, la Fujian, ha recentemente attraversato lo Stretto di Taiwan. Certamente la politica interpreta questa decisione della PLA (la Marina militare cinese) come un segnale della crescente potenza navale del Paese esibito a scapito della “Provincia Ribelle” e del potenziale grande nemico, gli Stati Uniti. MA è anche vero che per lasciare i cantieri navali e la sua base di armamento e prendere la rotta del Sud Pacifico, soprattutto in tempi di uragani e tempeste non esiste altro modo se non passare davanti alle coste dell’ex Formosa. Varata nel 2022, la Fujian è la terza portaerei cinese di nuova generazione dopo la Liaoning e la Shandong e ha un dislocamento a pieno carico di oltre 84. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sfida di collaudi tra Cina e Taiwan