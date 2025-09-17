Settore giovanile Ars et Labor | Riusciti a ripristinare tutta l' area sportiva del vivaio
Riparte il settore giovanile targato Ferrara Calcio Ars et Labor, "vero e proprio punto di forza della società negli ultimi anni e componente imprescindibile per il presente e per il futuro", come riportato da una nota della realtà sportiva. Dopo settimane di lavoro incessante da parte del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: settore - giovanile
Torino, Ludergnani in conferenza stampa: le dichiarazioni del responsabile del settore giovanile
Leonardo Cerci entra nel settore giovanile della Roma: il figlio d’arte varca i cancelli di Trigoria
Settore giovanile, fatta per il rinnovo di Bouaskar. Ufficiale Miguel Romero Corredora
| Risultati Settore Giovanile Risultati del settore giovanile agonistica dello scorso weekend. Complimenti a tutti i ragazzi! #FORZACS - facebook.com Vai su Facebook
| SETTORE GIOVANILE Under 17, successo al tie break su Montecchio per l'Itas Trentino nella prima uscita stagionale alla palestra della Vela #? #trentinonelcuore - X Vai su X
Settore giovanile Ars et Labor: Riusciti a ripristinare tutta l'area sportiva del vivaio; A Ferrara è nato il vivaio Ars et Labor: «Una corsa contro il tempo»; Ars et Labor. Riparte il settore giovanile con 140 ragazzi.
Settore giovanile Ars et Labor: "Riusciti a ripristinare tutta l'area sportiva del vivaio" - I giovani sono provenienti per la quasi totalità dalla provincia di Ferrara, "a testimonianza della fiducia che la società ripone nel territorio, nella speranza di far crescere ragazzi capaci un ... Segnala today.it
L’organigramma e gli allenatori del settore giovanile della nuova SPAL 2025-2026 - Il settore giovanile della nuova SPAL, denominata ufficialmente Ars et Labor Ferrara, riparte in larghissima parte da professionisti che già erano all'interno dell'ambiente biancazzurro: in prima line ... Si legge su lospallino.com