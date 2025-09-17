Settimana europea della mobilità questa mattina stand informativo della Polizia Locale al mercato
Stand informativo della Polizia Locale questa mattina al mercato nell'ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile. L'iniziativa ha visto impegnati gli agenti, la Comandante della Polizia Locale Domenica Piccoli, l'Assessore alla Polizia Locale Vincenzo Angelini, il Consigliere Antonio Curia e un rappresentante della Miccolis spa, azienda che svolge il servizio di TPL. Ai numerosi cittadini che hanno mostrato interesse avvicinandosi allo stand, gli agenti hanno sottoposto un questionario con domande sul trasporto pubblico locale finalizzato a raccogliere opinioni e proposte della comunità per migliorare la mobilità urbana e promuovere l'uso dei mezzi pubblici.
In questa notizia si parla di: settimana - europea
