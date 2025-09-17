Settimana dell' Alzheimer | corner informativi nel pisano
Giorno per giorno l'Alzheimer si fa strada nella quotidianità di chi lo vive ed è necessario trovare sempre nuovi modi per affrontarlo. Per questo, nella settimana dedicata all'Alzheimer, la cooperativa sociale La Pietra d'Angolo ha organizzato una serie di 'tappe' per dare sostegno alle persone. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Mangiare un semplice alimento una volta alla settimana può proteggere dall’Alzheimer
Venerdì 19 settembre il primo importante appuntamento con le iniziative della #settimanaalzheimer a cura di Per Mano Nella Demenza APS Alle ore 13.30 nella sala consliare del Comune di Pavullo incontro pubblico con esperti sul tema "Demenza: la cur
Settimana Alzheimer, iniziative per imparare il valore della cura e superare lo stigma della demenza
