Settimana Custodia gli universitari in campo per ripulire di San Pietro parcheggio via Pascoli e giardini Rettorato
Anche l'Università degli studi di Perugia aderisce alla Settimana della Custodia, in programma a Perugia, dove si chiede ai cittadini, associazioni e lavoratori, - con la collaborazione di prendersi delle istituzioni, di prendersi cura degli spazi quotidiani attraverso gesti concreti di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: settimana - custodia
Perugia, arriva la "Settimana della Custodia" ideata da Brunello Cucinelli
La settimana della Custodia a Perugia: parte il progetto di cura dei luoghi simboli, i primi interventi
Al via la Settimana della Custodia. Tutti in campo per la bellezza: "Prendiamoci cura di Perugia"
SETTIMANA DELLA CUSTODIA 16 SETTEMBRE PARCO DI SANTA LUCIA Intervento di Pet Therapy a cura dellAssociazione QUALOZOCCOLO e le Insegnanti e i bambini delle CLASSI QUARTA E QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SANTA LUCIA I - facebook.com Vai su Facebook
Perugia, arriva la "Settimana della Custodia" ideata da Brunello Cucinelli https://ift.tt/2skQ41A https://ift.tt/r6F3Lgh - X Vai su X
Settimana della Custodia, UniPg in prima linea per la bellezza della città - L’Università degli Studi di Perugia partecipa da protagonista alla Settimana della Custodia, in programma a Perugia dal 15 al 21 settembre. Come scrive msn.com
Settimana della custodia, a San Sisto Parco dello Zodiaco rimesso a nuovo - Il secondo giorno della Settimana della custodia ha portato interventi a San Sisto, Colle Umberto, Ponte Felcino e Ponte San Giovanni. Riporta umbria24.it