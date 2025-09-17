Settimana Custodia gli universitari in campo per ripulire di San Pietro parcheggio via Pascoli e giardini Rettorato

Perugiatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche l'Università degli studi di Perugia aderisce alla Settimana della Custodia, in programma a Perugia, dove si chiede ai cittadini, associazioni e lavoratori, - con la collaborazione di prendersi delle istituzioni, di prendersi cura degli spazi quotidiani attraverso gesti concreti di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: settimana - custodia

Perugia, arriva la "Settimana della Custodia" ideata da Brunello Cucinelli

La settimana della Custodia a Perugia: parte il progetto di cura dei luoghi simboli, i primi interventi

Al via la Settimana della Custodia. Tutti in campo per la bellezza: "Prendiamoci cura di Perugia"

settimana custodia universitari campoSettimana della Custodia, UniPg in prima linea per la bellezza della città - L’Università degli Studi di Perugia partecipa da protagonista alla Settimana della Custodia, in programma a Perugia dal 15 al 21 settembre. Come scrive msn.com

Settimana della custodia, a San Sisto Parco dello Zodiaco rimesso a nuovo - Il secondo giorno della Settimana della custodia ha portato interventi a San Sisto, Colle Umberto, Ponte Felcino e Ponte San Giovanni. Riporta umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Settimana Custodia Universitari Campo