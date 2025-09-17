Settembre mese mondiale dell' Alzheimer | le iniziative per non essere soli

Con l'obiettivo di rafforzare il messaggio "La forza di non essere soli", l'associazione Alzheimer Piacenza ha presentato un fitto programma di iniziative per il Mese Mondiale e la 32esima Giornata Mondiale della Malattia di Alzheimer. Le attività sono frutto di una sinergia tra l'associazione e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

