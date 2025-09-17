Sessantenne disperso in montagna si cerca Mauro De Petri
Soccorsi in azione in Valle Anzasca per le ricerche di un 66enne scomparso nella zona di Calasca Castiglione.L'uomo, Mauro De Petri, è uscito di casa alle 6,30 di oggi, mercoledì 17 settembre, per andare a fare una passeggiata in località Barzona, ma non ha più fatto rientro.Sul posto stanno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: sessantenne - disperso
Sessantenne disperso in montagna, si cerca Mauro De Petri; Trovato morto l'escursionista che non era tornato dalla Val Zoldana; Esce per un’escursione sul Monte Bo e sparisce: da dieci giorni si cerca Luca Gerbino.
Disperso in montagna nel Pesarese, trovato vivo dopo tre giorni - Dopo tre giorni di ricerche, ritrovato vivo e portato in ospedale per accertamenti un uomo di 71 anni disperso da domenica pomeriggio nella zona del Monte Nerone dopo che aveva partecipato al rito ... Lo riporta ansa.it