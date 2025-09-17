Sessantenne disperso in montagna si cerca Mauro De Petri

Novaratoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soccorsi in azione in Valle Anzasca per le ricerche di un 66enne scomparso nella zona di Calasca Castiglione.L'uomo, Mauro De Petri, è uscito di casa alle 6,30 di oggi, mercoledì 17 settembre, per andare a fare una passeggiata in località Barzona, ma non ha più fatto rientro.Sul posto stanno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sessantenne - disperso

Sessantenne disperso in montagna, si cerca Mauro De Petri; Trovato morto l'escursionista che non era tornato dalla Val Zoldana; Esce per un’escursione sul Monte Bo e sparisce: da dieci giorni si cerca Luca Gerbino.

Disperso in montagna nel Pesarese, trovato vivo dopo tre giorni - Dopo tre giorni di ricerche, ritrovato vivo e portato in ospedale per accertamenti un uomo di 71 anni disperso da domenica pomeriggio nella zona del Monte Nerone dopo che aveva partecipato al rito ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sessantenne Disperso Montagna Cerca