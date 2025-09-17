Sessantenne disperso in montagna si cerca Mauro De Petri

Soccorsi in azione in Valle Anzasca per le ricerche di un 66enne scomparso nella zona di Calasca Castiglione.L'uomo, Mauro De Petri, è uscito di casa alle 6,30 di oggi, mercoledì 17 settembre, per andare a fare una passeggiata in località Barzona, ma non ha più fatto rientro.Sul posto stanno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it