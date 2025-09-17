Sermoneta si prepara alla Fiera di San Michele svelati gli ospiti C’è Michele Zarrillo
Sermoneta si prepara a uno degli appuntamenti più attesi, quello con la Secolare Fiera di San Michele in programma quest’anno dal 26 al 29 settembre come sempre nell’area mercato di Monticchio. La manifestazione - con ingresso gratuito - può contare su oltre due ettari di area espositiva, tra. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
