Serie C La Pro ha annunciato gli orari dall’ottava alla sedicesima giornata Gubbio il cammino dei rossoblù

GUBBIO – Mentre la squadra continua a lavorare sul campo agli ordini di mister Di Carlo per preparare al meglio la quinta di campionato che si giocherà sabato pomeriggio in casa contro il Bra, la Lega Pro ha annunciato gli orari delle giornate dall’ottava alla sedicesima. Si parte domenica 5 ottobre alle 20:30 al "Barbetti", dove i rossoblù affronteranno il Pontedera nel Sunday night di Serie C. Si torna in campo il 10 ottobre, sempre alle 20:30, questa volta sul delicato campo di Arezzo, mentre il 18 ottobre, alle 17.30, sfida casalinga contro il Guidonia Montecelio neopromosso. Il 25 ottobre trasferta a Carpi, con calcio d’inizio fissato alle 17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
