Serie C Il Carpi sabato a San Benedetto Sfida in famiglia per i fratelli Tourè
Comunque andrà a finire, Sambenedettese-Carpi di sabato nelle Marche sarà una gara che a casa Tourè difficilmente si potrà scordare. Per la prima volta fra i professionisti, infatti, saranno di fronte i due fratelli Nouhan, attaccante classe 2000 della Samb, e Mohamed (foto), centrocampista classe 2006 in forza ai biancorossi. La famiglia Tourè, originaria della Guinea, abita a Carpi ormai da tanti anni ed entrambi i fratelli si sono fatti le ossa nel settore giovanile biancorosso: a fare da apripista è stato Nouhan, che dai Giovanissimi è arrivato fino in Primavera giocando 2 anni (6 gol in 44 gare) dal 2017 al 2019 durante l’era Bonacini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - carpi
Serie C. Carpi, ecco Lombardi: "Un onore essere qui»
Serie c. Carpi, ufficiale l’arrivo di Pitti: "Non vedo l’ora di iniziare»
Serie C. Il Carpi torna in pole per Rigo
Sono Old Galacticos e Carpi Futsal a prendersi il titolo d’inverno nei due gironi della Serie B “Atuttocampo Cup” del futsal targato Csi Carpi. Come per la serie A, anche il torneo cadetto dedica le prossime due settimane alla Coppa ed è tempo di bilanci a fine - facebook.com Vai su Facebook
Carpi - Campobasso #settoreospiti #ultras #CurvaNord #Campobasso #CNCB Serie C (06.09.25) - X Vai su X
COPPA ITALIA SERIE C: CARPI-UNION BRESCIA SI GIOCHERÀ MARTEDÌ 28 OTTOBRE; Serie C | Carpi-Juventus Next Gen | La partita; Eroi in Serie C: il gesto che nessuno dimenticherà, premiate Campobasso e Carpi.
Pallavolo serie C/D Crer – Renusi Campagnola e Quistello debuttano contro Piacenza e Carpi. Truzzi Poggio in casa con Cavriago - Romagna ha ufficializzato i calendari dei tornei regionali di propria competenza per la stagione che sta per ... Da vocedimantova.it
Serie C, domani la gara a Terni. Carpi, dubbio Rigo. Ipotesi Casarini - CARPI Verrà sciolto solo nelle prossime ore il dubbio su Mattia Rigo. Si legge su ilrestodelcarlino.it