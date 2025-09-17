Comunque andrà a finire, Sambenedettese-Carpi di sabato nelle Marche sarà una gara che a casa Tourè difficilmente si potrà scordare. Per la prima volta fra i professionisti, infatti, saranno di fronte i due fratelli Nouhan, attaccante classe 2000 della Samb, e Mohamed (foto), centrocampista classe 2006 in forza ai biancorossi. La famiglia Tourè, originaria della Guinea, abita a Carpi ormai da tanti anni ed entrambi i fratelli si sono fatti le ossa nel settore giovanile biancorosso: a fare da apripista è stato Nouhan, che dai Giovanissimi è arrivato fino in Primavera giocando 2 anni (6 gol in 44 gare) dal 2017 al 2019 durante l’era Bonacini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Il Carpi sabato a San Benedetto. Sfida in famiglia per i fratelli Tourè