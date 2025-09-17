SERIE C | AL COMUNALE Secondo turno di coppa Italia | Torres a fine ottobre
Arezzo-Torres, partita valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia serie C 202526, si disputerà mercoledì 29 ottobre, alle ore 18,30, al "Città di Arezzo". Lo ha reso noto la Lega Pro. Come da regolamento Il secondo turno si svolgerà in gara unica ad eliminazione diretta. In caso di parità dopo i due tempi regolamentari, sono previsti i calci di rigore. Se gli amaranto dovessero qualificarsi, gli ottavi di finale sono in programma mercoledì 26 novembre sempre in gara unica. Il programma fino alla finale della manifestazione nazionale prevede i quarti mercoledì 10 dicembre, le semifinali mercoledì 14 gennaio 2026 (andata) e mercoledì 28 gennaio 2026 (ritorno), la finale mercoledì 18 marzo 2026 (andata) e mercoledì 1° aprile 2026 (ritorno). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - comunale
Serie C. Pianese, mister Birindelli si presenta allo stadio Comunale : "L’anno scorso cose incredibili, ora avanti per obiettivi»
Calcio Serie D. La Pianese alle 18 scende al Comunale. Amichevole contro il Grosseto di Indiani
Calcio Serie C. La Pianese è subito in grande forma. Al Comunale non c’è proprio storia. Grosseto spazzato via con quattro gol
In occasione della Settimana Europea della Mobilità, l'Amministrazione comunale di Alba ha programmato una serie di eventi dal 16 al 22 settembre, tra cui "Mobilità Sostenibile ad Alba" e le iniziative "Sport in Piazza" e "Alba in Bici", per promuovere la mobilit - facebook.com Vai su Facebook
Questo è #Bandecchi che aggredisce un consigliere comunale e sputa addosso ad un cittadino. Come mai #Meloni, #Salvini e #Tajani non hanno esitato ad allearsi con questo violento energumeno in diverse elezioni regionali e comunali? Forse approvano - X Vai su X
Serie C, girone C: oggi al via il 2° turno. Le designazioni arbitrali; Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani: proseguono secondo programma i lavori di adeguamento per la Serie A; Il colpo di coda di Cellino: iscrive il Brescia alla Serie C.
SERIE C: AL COMUNALE. Secondo turno di coppa Italia:. Torres a fine ottobre - Torres, partita valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia serie C 2025/26, si disputerà mercoledì 29 ottobre, ... Da sport.quotidiano.net
Coppa Italia Serie C, definito il calendario del Secondo Turno: date e orari, le avversarie di Trapani e Crotone - Sono state definite date, orari e partite del Secondo Turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. strettoweb.com scrive