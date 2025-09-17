SERIE C | AL COMUNALE Secondo turno di coppa Italia | Torres a fine ottobre

Arezzo-Torres, partita valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia serie C 202526, si disputerà mercoledì 29 ottobre, alle ore 18,30, al "Città di Arezzo". Lo ha reso noto la Lega Pro. Come da regolamento Il secondo turno si svolgerà in gara unica ad eliminazione diretta. In caso di parità dopo i due tempi regolamentari, sono previsti i calci di rigore. Se gli amaranto dovessero qualificarsi, gli ottavi di finale sono in programma mercoledì 26 novembre sempre in gara unica. Il programma fino alla finale della manifestazione nazionale prevede i quarti mercoledì 10 dicembre, le semifinali mercoledì 14 gennaio 2026 (andata) e mercoledì 28 gennaio 2026 (ritorno), la finale mercoledì 18 marzo 2026 (andata) e mercoledì 1° aprile 2026 (ritorno). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

