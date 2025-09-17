"Non importa quanto sia difficile la sfida, credi in te stessa e nelle tue compagne". Parte da questa frase, consegnata ad ognuna delle sue ragazze, la nuova stagione del Sanga Milano che si appresta a vivere una stagione in Serie A2 da protagonista con l’obiettivo di sognare in grande. Nella splendida Sala Alessi di Palazzo Marino, come ormai ogni anno, ha preso il via davanti a tutte le istituzioni il percorso della società milanese la cui Serie A2 femminile, in realtà, è solo la punta dell’iceberg di un grandissimo movimento sociale che utilizza la pallacanestro per costruire inclusione e divertimento per tutta la zona di via Padova e dintorni nel nord di Milano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A2. Sanga pronto per il campionato. E tanti progetti nel “sociale“