Fortitudo al completo. Visti infortuni e acciacchi della passata stagione e dell’inizio di quest’anno, il fatto che la squadra sia al completo, Benvenuti a parte, è in effetti una notizia positiva in casa Effe. Da lunedì Matteo Fantinelli e compagni hanno ripreso ad allenarsi al PalaZola in vista dell’esordio in campionato di domenica a Roseto. Anche Simon Anumba ha iniziato ad allenarsi con i compagni e anche se non ancora al top, sarà a disposizione di coach Attilio Caja. Con il ritorno di Anumba, fermo dalla prima settimana di preparazione e l’inserimento di Imbrò, la Fortitudo che esordirà in campionato sarà al completo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A2: domenica l’esordio per la formazione di Caja. Fortitudo, ora c’è anche Anumba. A Roseto con il gruppo al completo