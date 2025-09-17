Serie A2 | domenica l’esordio per la formazione di Caja Fortitudo ora c’è anche Anumba A Roseto con il gruppo al completo
Fortitudo al completo. Visti infortuni e acciacchi della passata stagione e dell’inizio di quest’anno, il fatto che la squadra sia al completo, Benvenuti a parte, è in effetti una notizia positiva in casa Effe. Da lunedì Matteo Fantinelli e compagni hanno ripreso ad allenarsi al PalaZola in vista dell’esordio in campionato di domenica a Roseto. Anche Simon Anumba ha iniziato ad allenarsi con i compagni e anche se non ancora al top, sarà a disposizione di coach Attilio Caja. Con il ritorno di Anumba, fermo dalla prima settimana di preparazione e l’inserimento di Imbrò, la Fortitudo che esordirà in campionato sarà al completo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - domenica
Softball: domenica di scontri salvezza in parità in Serie A1
Baseball, al Gianni Falchi gli uomini di Betto sconfitti per 5-2 e 3-2. Domenica la serie riprende in Maremma. Unipol, pesa tanto il doppio ko con Grosseto. Serve un miracolo per sognare la semifinale
Coppa Italia serie C Crotone vs Catania domenica 17 agosto ore 21.00 stadio Ezio Scida
RADUNO ARBITRI DI SERIE B A SAN GIOVANNI LUPATOTO Sabato 13 e domenica 14 settembre a San Giovanni Lupatoto (VR) ci sono state due giornate di formazione e confronto per circa 200 arbitri del Nord Italia. Il Michele De Conti, presidente regionale - facebook.com Vai su Facebook
Avellino Basket rinviato l’esordio stagionale.
Serie A2. Delusioni per Urania e Cantù. Domenica il derby del riscatto - Weekend contrastante per le squadre lombarde di A2: Urania Milano perde al fotofinish, Orzinuovi vince. Da ilgiorno.it