Serie A gli arbitri della quarta giornata | a Sozza il derby Lazio-Roma
Sabato Juventus e Milan in trasferta contro Verona e Udinese, mentre domenica l’Inter riceve il Sassuolo Sono stati designati gli arbitri della quarta giornata del campionato di Serie A. Si parte venerdì con il primo anticipo che mette di fronte Lecce e Cagliari, match affidato a Zufferli. Domenica all’ora di pranzo il derby della Capitale tra Lazio e Roma che sarà diretto da Sozza. L’arbitro Sozza designato per il derby Lazio-Roma (LaPresse) – Calciomercato.it Negli anticipi del sabato scendono in campo la Juventus e il Milan in trasferta rispettivamente contro il Verona e l’ Udinese, che saranno dirette nell’ordine da Rapuano e da Doveri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
