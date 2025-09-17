Serie A 4ª giornata | tutte le designazioni arbitrali a Sozza il derby della Capitale

La quarta giornata di Serie A 202526 si preannuncia già molto interessante, non solo per le sfide sul campo, ma anche per le designazioni arbitrali ufficializzate dalla Lega Serie A. Il momento clou del weekend sarà senza dubbio il derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica 21 settembre alle ore 12.30, affidato a Simone Sozza. Gli assistenti saranno Baccini e Vecchi, con Ayroldi come quarto uomo, mentre al VAR ci sarà Di Paolo e all’ AVAR Massa. Napoli-Pisa: Crezzini dirige il Monday night. Il Monday night tra Napoli e Pisa sarà diretto da Crezzini, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Mastrodonato, con Manganiello quarto uomo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

