Sergio Brancato nuovo presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna

L ’Accademia di Belle Arti di Bologna volta pagina con la nomina di Sergio Brancato a nuovo presidente. Sociologo della cultura, studioso dei media e narratore poliedrico, Brancato prende il posto di Rita Finzi, che lascia l’incarico dopo tre anni di mandato. La scelta, firmata dal Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, porta alla guida dell’Accademia una figura capace di muoversi con agilità tra ricerca accademica, divulgazione e produzione creativa, con uno sguardo sempre attento ai linguaggi dell’arte e dell’immaginario contemporaneo. Professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e della comunicazione all’Università Federico II di Napoli, Brancato è stato allievo del sociologo Alberto Abruzzese e ha firmato volumi e saggi tradotti anche all’estero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it