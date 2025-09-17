Sergio Bonelli Editore presenta TEX E EL MORISCO 01 IL SIGNORE DELL’ABISSO

Approda in libreria e fumetteria dal 19 settembre una  nuova collana  imperdibile per gli appassionati di Tex: la raccolta di tutte le storie che vedono in campo il mitico Morisco. Alleato e compagno di mille avventure, lo studioso è esperto di magia egiziana e azteca, erbologia e scienze occulte. In questa prima uscita,  TEX E EL MORISCO 01. IL SIGNORE DELLABISSO, i Pards faranno la conoscenza dello stregone di Pilares, affronteranno il sanguinario apache El Plateado e scopriranno il terribile segreto nascosto nella Sierra Encantada. Il soggetto e la sceneggiatura sono di  Gianluigi Bonelli, i disegni di  Giovanni Letteri, la copertina di  Claudio Villa. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

