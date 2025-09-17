Vincere, lo abbiamo rimarcato, serve a tante cose e tra queste, particolare non trascurabile, anche ad affrontare con un animo decisamente più sollevato, l’intensa settimana di lavoro iniziata ieri. Ciò è tanto più vero quando siamo di fronte ad un gruppo estremamente giovane come quello giallorosso dove, se vai a vedere, gli over 25 sono soltanto quattro: ossia Pierfederici, Mordini, Lovotti e D’Angelo e gli esordienti nel calcio dei "grandi" sono numerosissimi. Chiaramente tutti si sforzano a dire che il risultato non è l’unica cosa che conta e che è fondamentale analizzare le prestazioni ed i progressi quotidiani della squadra ma, alla resa dei conti, la classifica è sovrana e gran parte delle considerazioni sono subordinate alla posizione nel ranking. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serenità ritrovata. La Recanatese sonda il mercato