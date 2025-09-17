Serena Iansiti è Laura in Buongiorno Mamma 3 | carriera e vita privata dell’attrice
Serena Iansiti ha 40 anni ed è di Napoli. Di recente è entrata nel cast di Buongiorno mamma 3, dove interpreta Laura, ma è nota al pubblico anche per i ruoli in Centrovetrine e I Bastardi di Pizzofalcone. Da anni è legata a Ferran Paredes Rubio, con cui nel 2021 ha avuto la figlia Viola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Serena Iansiti di "Buongiorno Mamma": Makari, la figlia Viola, l'impegno civico: «Tutti dovrebbe fare un viaggio in solitaria, aiuta a stare bene con se stessi» - Dal 17 settembre Canale 5 propone la terza stagione di "Buongiorno, mamma! Come scrive leggo.it
Buongiorno mamma 3, il nuovo personaggio di Serena Iansiti ribalterà tutto: “Nasconde un segreto” - Da mercoledì prossimo, 17 settembre, Buongiorno mamma 3 è pronta ad emozionare i ... Lo riporta msn.com