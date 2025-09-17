Serena Iansiti di Buongiorno Mamma | Makari la figlia Viola l' impegno civico | Tutti dovrebbe fare un viaggio da soli

Leggo.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia Borghi torna sul piccolo schermo. Dal 17 settembre Canale 5 propone la terza stagione di "Buongiorno, mamma!" che vede protagonista ancora una volta Raoul Bova nei panni di. 🔗 Leggi su Leggo.it

serena iansiti di buongiorno mamma makari la figlia viola l impegno civico tutti dovrebbe fare un viaggio da soli

© Leggo.it - Serena Iansiti di "Buongiorno Mamma": Makari, la figlia Viola, l'impegno civico: «Tutti dovrebbe fare un viaggio da soli»

In questa notizia si parla di: serena - iansiti

Serena Iansiti è Laura in Buongiorno Mamma 3: carriera e vita privata dell’attrice

Serena Iansiti è Laura in Buongiorno Mamma 3: carriera e vita privata dell’attrice; Serena Iansiti di Buongiorno Mamma: Makari, la figlia Viola, l'impegno civico: «Tutti dovrebbe fare un viaggio in solitaria, aiuta a...; 'Buongiorno mamma!' con Raoul Bova, da stasera 17 settembre su Canale 5.

serena iansiti buongiorno mammaSerena Iansiti di "Buongiorno Mamma": Makari, la figlia Viola, l'impegno civico: «Tutti dovrebbe fare un viaggio in solitaria, aiuta a stare bene con se stessi» - Dal 17 settembre Canale 5 propone la terza stagione di "Buongiorno, mamma! Si legge su leggo.it

serena iansiti buongiorno mammaBuongiorno Mamma 3, anticipazioni prima puntata: quando va in onda, cast e trama della nuova stagione - Buongiorno Mamma 3 debutta su Canale 5 il 17 settembre: ecco le anticipazioni sulla prima puntata, il cast con Raoul Bova e le novità della trama che terranno il pubblico con il fiato sospeso. Lo riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Serena Iansiti Buongiorno Mamma