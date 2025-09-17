Separazione carrieresì a seduta fiume

0.29 La Camera ha approvato, con 88 voti di differenza, la seduta fiume sulla separazione delle carriere dei magistrati. L'Aula,quindi,proseguirà i lavori ininterrottamente fino al voto finale, che si svolgerà giovedì non prima delle 12. A chiedere la seduta fiume è stata FdI a nome della maggioranza. Le opposizioni hanno votato contro. La seduta si interromperà soltanto oggi, dalle 14,45 alle 16,15 per il question time. La seduta ora procederà con l'avvio delle dichiarazioni di voto sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: separazione - carrieres

Ecco il Comitato delle toghe per il No alla separazione delle carriere. Alti funzionari dello Stato si mobilitano contro lo Stato: tutto normale? - facebook.com Vai su Facebook

Separazione carriere: ok seduta fiume, ira opposizioni - L'accusa delle opposizioni alla maggioranza (ma nel mirino anche il Presidente della Camera) è di aver forzato i regolamenti allo scopo di poter partecipare al comizio dei leader del centrodestra nell ... Riporta ansa.it

Riforma della giustizia, il Senato approva la separazione delle carriere. Bagarre tra maggioranza e opposizioni, sospesa la seduta. VIDEO - Dopo l'ok della Camera il 16 gennaio scorso, arriva il primo sì del Senato al ddl Nordio che divide i percorsi di pm e giudici, crea due distinti Csm (uno per la magistratura inquirente e uno per la ... Da affaritaliani.it