Separazione carriere Meloni | libereremo magistratura da degenerazione correnti
Roma, 17 set. (askanews) – “Qualche tempo fa, un magistrato ha scritto in una email che Meloni è pericolosa perché non ha interessi personali e fa quello che fa. Posso essere pericolosa se fossi ricattabile ma io non sono ricattabile. L’unico condizionamento che sono gli impegni con i cittadini. E con i cittadini ho preso l’impegno di liberare la magistratura dalla degenerazione correntizia” e “liberare la stragrande maggioranza di magistrati”. E “quando riusciremo a farlo la nostra giustizia sarà più efficace, più efficiente e più giusta. Porteremo a casa la riforma della giustizia perché è giusta”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Separazione delle carriere: verso una riforma costituzionale decisiva
Separazione delle carriere, Salvini: “Riforma storica, come promesso”
Separazione delle carriere, Fratoianni (Avs): "Lo scopo è attaccare l'autonomia della magistratura" – Il video
