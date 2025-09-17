Sensibilizzare per Agire | una giornata con la Croce Rossa di Arezzo
Arezzo, 17 settembre 2025 – La Croce Rossa Italiana – Comitato di Arezzo invita la cittadinanza a partecipare a una mattinata speciale, aperta a grandi e picco li: “Sensibilizzare per Agire: Una Giornata con la Croce Rossa”, in programma sabato 20 settembre dalle 9:00 alle 13:00 nella sede del Comitato. L’evento, pensato come un vero e proprio open day interattivo, offrirà la possibilità di conoscere da vicino l’impegno quotidiano dei volontari, i valori della Croce Rossa e le tante attività portate avanti sul territorio. L’iniziativa si inserisce nel progetto nazionale REC – Riduzione Energetica CRI, promosso dalla Croce Rossa Italiana e sostenuto da Banco dell’Energia, con l’obiettivo di unire solidarietà e sostenibilità, contrastando la povertà energetica e promuovendo il risparmio energetico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
