C ’è una rivoluzione, non troppo rumorosa, che si è insinuata ormai da qualche tempo, tra le corsie dei supermercati e nei gesti quotidiani della spesa. È quella della sempre maggior presenza di prodotti plant-based, alimenti vegetali, dentro ai carrelli degli italiani: basti pensare che, nel 2024, hanno conquistato oltre 15 milioni di famiglie italiane. Non più prodotti di nicchia, quindi, non più scelta di pochi: con una diffusione, oggi di quasi il 60 per cento del mercato alimentare. Un dato che racconta un’Italia che cambia, sempre più attenta e più consapevole. Dieta vegana e vegetariana senza errori: i consigli della nutrizionista X Nel carrello degli italiani crescono i prodotti plant based. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sempre più italiani portano in tavola alimenti vegetali. Non è una moda, ma una nuova grammatica del vivere. Ecco chi sono i protagonisti di questa trasformazione