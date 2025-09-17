Sempre più incidenti con le orche al largo di Spagna e Portogallo

Gli avvistamenti e gli incidenti che coinvolgono le orche lungo le coste di Spagna e Portogallo sono in forte aumento. Secondo i dati raccolti da associazioni e ricercatori, dal 2020 si contano quasi 700 interazioni tra cetacei e imbarcazioni, concentrate soprattutto tra lo Stretto di Gibilterra e il Portogallo centrale. Un fenomeno che preoccupa i diportisti ma che apre anche interrogativi sulla conservazione di una popolazione ridotta e a rischio estinzione. Un fenomeno in crescita. Gli episodi registrati negli ultimi anni mostrano un trend chiaro: le orche iberiche, una sottopopolazione di appena 40-50 individui, si avvicinano sempre più spesso alle barche a vela. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

