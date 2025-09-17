© Lawebstar.it - Selvaggia Lucarelli smaschera Fedez: l’accusa di biglietti invenduti e il “caso” FanSALE

Selvaggia Lucarelli ha puntato i riflettori su Fedez , accusandolo di non aver venduto tutti i biglietti per i suoi concerti al Forum di Assago, nonostante l’annuncio di un sold out. La giornalista, nella sua newsletter, ha sollevato dei dubbi sulla gestione delle vendite. La prima anomalia riguarda la piattaforma FanSALE di TicketOne, che permette la . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Selvaggia Lucarelli “smaschera” Fedez: biglietti invenduti e offerte last minute per attirare il pubblico ai suoi concerti; Fedez: «Ho due date al Forum che sono praticamente sold-out». Selvaggia Lucarelli lo smaschera e pubblica la piantina del palazzetto; Selvaggia Lucarelli smaschera Fedez: “Ma quali sold out, nella seconda data mancano migliaia di biglietti”.

Selvaggia Lucarelli fa la conta dei biglietti di Fedez: “Non c’è nessun sold out” - Selvaggia Lucarelli indaga sui concerti di Fedez al Forum: piantina sparita e 1500 biglietti rimossi. Da fanpage.it

Fedez prendeva in giro Elodie e ora è lui che non vende biglietti: Selvaggia Lucarelli lo smaschera! - Solo poche settimane fa, Fedez "dissava" Elodie prendendola in giro per il suo mancato sold out a San Siro: interviene Selvaggia Lucarelli. Scrive donnapop.it