A pochi giorni dall’esordio in campionato contro Livorno, abbiamo fatto una chiacchierata con Nicola Berdini, uno dei 5 giocatori confermati nel roster della Sella Cento e fresco di nomina a vice capitano. A 22 anni sei stato nominato vice capitano, un bell’attestato di stima da parte dello staff, come vivi questo nuovo ruolo nel gruppo? "Sono molto contento, vuol dire che lo scorso anno ho fatto vedere di cosa sono capace e penso di poter essere un punto di riferimento nello spogliatoio". Su quali aspetti del tuo gioco hai lavorato maggiormente quest’estate? "Ho lavorato un po’ su tutto: palleggio arresto e tiro, tiro da 3, letture sui pick & roll. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Sella, salvezza e non solo. Sarà un’A2 durissima"