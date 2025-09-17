Sei uno str*** Iacchetti esplode in diretta e la vip italiana esulta | Bravo sei tutti noi

Una puntata di Cartabianca destinata a lasciare il segno si è trasformata in un acceso confronto quando, durante il dibattito, Enzo Iacchetti ha avuto un duro scontro con Eyal Mizrahi, presidente della federazione Amici Di Israele, invitato in studio. L’attore e conduttore televisivo, noto per il suo tono pacato, ha scelto questa volta di rompere gli argini della diplomazia e denunciare con fermezza le condizioni umanitarie a Gaza, accusando Israele di violazioni dei diritti umani e di un uso sproporzionato della forza. Leggi anche: “St***, ti prendo a p***”. Caos a Carta Bianca, Enzo Iacchetti è una furia: Berlinguer deve fermare tutto La tensione è salita rapidamente: il rappresentante israeliano ha respinto con veemenza le accuse, sostenendo la legittimità delle operazioni militari come forma di difesa nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

