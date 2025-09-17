© Ilfattoquotidiano.it - “Sei grassa, sei brutta!” e massacra di botte figlia e moglie: arrestato 61enne. Per le vittime 42 giorni di prognosi

“ Sei brutta !”, “sei grassa ” e giù botte . Quando i carabinieri sono entrati in casa, le urla e la voce tremolante della donna che aveva chiesto aiuto al 112 hanno preso forma. I militari hanno trovato sangue sul pavimento e sull’interruttore della luce che era accanto a una porta danneggiata e in parte divelta. Erano le 8 del mattino quando la centrale operativa della compagnia carabinieri di Giugliano in Campania (Napoli) ha ricevuto una telefonata con una richiesta di aiuto. A parlare una donna, di 31 anni che, in lacrime, ha detto al carabiniere che il padre aveva picchiato selvaggiamente lei e sua madre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

