Sei grassa e brutta picchia moglie e figlia | arrestato 61enne fine di un incubo

Tempo di lettura: 2 minuti Ha picchiato moglie e figlia ma quest’ultima ha chiamato i carabinieri e per l’uomo, un 61enne , sono scattate le manette. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il fatto è accaduto a Varcaturo, lungo la fascia costiere alla periferia di Giugliano. “ Sei brutta e grassa “, avrebbe urlato l’uomo alla figlia, 31 anni, che ai militari ha mostrato delle foto e dei video delle precedenti aggressioni subite. Quando i militari sono giunti sul posto è stata trovata con il naso sanguinante, con il volto gonfio e le labbra tumefatte. La maglietta era sporca di sangue. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

