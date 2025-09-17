Sei grassa e brutta e picchia moglie e figlia arrestato 61enne nel Napoletano

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI) 17 SETTEMBRE 2025 – È stato arrestato a Varcaturo un uomo di 61 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo avrebbe picchiato la moglie e la figlia 31enne, che è riuscita a chiamare i militari e a mostrare le foto e i video delle aggressioni subite in passato. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno trovato la giovane con il volto tumefatto, il naso sanguinante e la maglietta sporca di sangue. Anche la madre, 57 anni, presentava lividi. Dalle indagini è emerso un quadro di violenze e vessazioni che andava avanti da anni e che le vittime non avevano mai denunciato per paura. 🔗 Leggi su Primacampania.it

