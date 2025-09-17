© Primacampania.it - “Sei grassa e brutta” e picchia moglie e figlia, arrestato 61enne nel Napoletano

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI) 17 SETTEMBRE 2025 – È stato arrestato a Varcaturo un uomo di 61 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo avrebbe picchiato la moglie e la figlia 31enne, che è riuscita a chiamare i militari e a mostrare le foto e i video delle aggressioni subite in passato. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno trovato la giovane con il volto tumefatto, il naso sanguinante e la maglietta sporca di sangue. Anche la madre, 57 anni, presentava lividi. Dalle indagini è emerso un quadro di violenze e vessazioni che andava avanti da anni e che le vittime non avevano mai denunciato per paura. 🔗 Leggi su Primacampania.it

In questa notizia si parla di: grassa - brutta

“Secondo mia cognata sono troppo brutta e grassa per il mio futuro marito. Lui non la vuole più al nostro matrimonio e ora la madre mi dà della ‘strega’”: lo sfogo di una donna su Reddit

“Sei brutta e grassa”: insulta e picchia moglie e figlia, 61enne arrestato a Varcaturo

Picchia la figlia: «Sei brutta e grassa». Poi botte anche alla moglie, arrestato 61enne

"A me puoi dire tutto, che sono brutta, che sono grassa, che ho la pancia, che ho le gambe grosse, non me ne frega niente. Io mi vedo davanti allo specchio, so chi sono, conosco il mio vissuto e sì, mi piaccio." - Emma Marrone - facebook.com Vai su Facebook

'Sei grassa e brutta' e picchia moglie e figlia, arrestato; Sei grassa e brutta, picchia la figlia e la moglie invalida. Arrestato un uomo nel Napoletano; «Sei grassa e brutta»: picchia la figlia e la moglie.

«Sei brutta e grassa» e picchia la figlia e la moglie che interviene per difenderla: orrore a Giugliano - Picchia la figlia accusandola di essere «brutta e grassa» e la moglie perché interviene a difendere la ragazza. Lo riporta ilmattino.it

'Sei grassa e brutta' e picchia moglie e figlia, arrestato - Ha picchiato moglie e figlia ma quest'ultima ha chiamato i carabinieri e per l'uomo, un 61enne, sono scattate le manette. Da msn.com