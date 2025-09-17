Sei brutta e grassa e picchia moglie e figlia | arrestato 61enne nel napoletano

Ha picchiato moglie e figlia ma quest’ultima ha chiamato i carabinieri e per il marito, un 61enne, sono scattate le manette. L’uomo dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il fatto è accaduto a Varcaturo, lungo la fascia costiere alla periferia di Giugliano. « Sei bruttagrassa », avrebbe urlato lui alla figlia, 31 anni, che ai militari ha mostrato delle foto e dei video delle angherie subite. Il naso sanguinante e la moglie coperta di lividi. Quando i carabinieri sono giunti sul posto hanno sentito le urla provenire dall’appartamento. Ad aprire ai militari è stato l’uomo in evidente stato d’agitazione. 🔗 Leggi su Open.online

