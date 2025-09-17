Sei brutta e grassa e picchia moglie e figlia | arrestato 61enne nel napoletano
Ha picchiato moglie e figlia ma quest’ultima ha chiamato i carabinieri e per il marito, un 61enne, sono scattate le manette. L’uomo dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il fatto è accaduto a Varcaturo, lungo la fascia costiere alla periferia di Giugliano. « Sei brutta e grassa », avrebbe urlato lui alla figlia, 31 anni, che ai militari ha mostrato delle foto e dei video delle angherie subite. Il naso sanguinante e la moglie coperta di lividi. Quando i carabinieri sono giunti sul posto hanno sentito le urla provenire dall’appartamento. Ad aprire ai militari è stato l’uomo in evidente stato d’agitazione. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: brutta - grassa
“Secondo mia cognata sono troppo brutta e grassa per il mio futuro marito. Lui non la vuole più al nostro matrimonio e ora la madre mi dà della ‘strega’”: lo sfogo di una donna su Reddit
“Sei brutta e grassa”: insulta e picchia moglie e figlia, 61enne arrestato a Varcaturo
Picchia la figlia: «Sei brutta e grassa». Poi botte anche alla moglie, arrestato 61enne
#Napoli Urla alla figlia "Sei grassa e brutta": 61enne arrestato a Giugliano per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L'uomo è accusato di aver picchiato, oltre alla ragazza, anche la moglie. Ai Carabinieri le vittime avrebbero mostrato video delle aggr - facebook.com Vai su Facebook
#Guigliano #Varcaturo - Violenza di genere. Terrore in casa. "Sei grassa! Sei brutta" e picchia figlia e moglie. Carabinieri arrestano 61enne. #Cronaca #Violenza #Terrore #Carabinieri #Arrestato #NanoTV - X Vai su X