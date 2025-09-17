Seedorf convinto prima di Ajax-Inter | L’Inter deve ricominciare Sommer merita questo

Seedorf convinto prima di Ajax Inter, il doppio ex della gara d’esordio di Champions League della squadra di Chivu si espone così sul nuovo corso. Intervenuto ai microfoni di Prime Video prima della sfida di Champions League contro l’ Ajax, Clarence Seedorf ha analizzato il momento dell’ Inter, parlando del nuovo corso guidato da Cristian Chivu, della gestione dei giocatori e dei riferimenti al passato glorioso del club. NUOVI STIMOLI E RIPARTENZA – «Ogni anno lo sport ti dà la possibilità di rifarti con gli stessi obiettivi ma con nuovi stimoli. L’Inter non l’ha giocata la finale, non era l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

