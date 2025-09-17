Tra i corridoi semideserti di Montecitorio, la riforma costituzionale sulla Giustizia ha tenuto svegli deputati e stenografi in una corsa contro il sonno durata fino alle prime luci del giorno. Un dibattito acceso, a tratti tagliente, in cui la stanchezza non ha spento né il confronto politico né la vena ironica di chi è rimasto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Seduta fiume: deputati svegli all’alba per la riforma delle toghe