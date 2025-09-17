Sedici imbarcazioni per l’Esercito Italiano Med si aggiudica bando da 20milioni di euro

Il cantiere navale Med di Cervia si è aggiudicato un bando del Ministero della Difesa, del valore di oltre venti milioni di euro, per la realizzazione di sedici connettori tattici di superficie di tipo Raiding Craft e relative dotazioni, accessori, supporto logistico e attrezzature complementari per l’ Esercito Italiano. Il Raiding Craft, come si legge in una nota, "è un innovativo natante d’assalto impiegabile per operazioni anfibie e riverine, allestito per le specifiche esigenze della Forza da Sbarco che unisce alla struttura tipica di una piattaforma di tipo Rigid Hull Inflatable Boat (Rhib), le soluzioni tecniche e di allestimento di una piattaforma di tipo Rigid Raiding Craft (Rrc)". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

