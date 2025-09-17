Se mi vedrete là sarò proprio rovinato | Pupo snobba Ballando con le stelle arriva la replica di Milly Carlucci
Mentre i concorrenti sono in sala prove alle prese con i rudimenti delle varie discipline di ballo, Milly Carlucci è nel pieno dell'organizzazione meticolosa di questa ventesima edizione di Ballando con le stelle, in partenza sabato 27 settembre in prima serata su Rai 1. Volti notissimi con. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: vedrete - proprio
Pupo e la stoccata a Barbara D’Urso: “La guarderò a Ballando, il giorno che ci vedrete me sarò proprio rovinato”
“Barbara D’Urso a Ballando? Quando ci vedrete me allora sarò proprio rovinato. Per colpa mia pignorarono la casa a Gianni Morandi”: le rivelazioni di Pupo
Enzo Ghinazzi detto Pupo ha espresso la sua opinione sulla partecipazione di Barbara D'Urso nel programma Ballando con le stelle. Inoltre ha aggiunto: " Mi hanno invitato 300 volte ma il giorno che mi ci vedrete allora sarò proprio rovinato". #tvblog #Pupo # - facebook.com Vai su Facebook