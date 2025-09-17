Se cerchi qualcosa di forte Gen V 2 è il miglior modo di recuperare insieme le due serie più pazze mai apparse sul piccolo schermo
I fan storici di The Boys dentro di sé lo sanno: la partita più importante della saga si svolge in Gen V 2, nella Godolkin University che forma le nuove leve della super squadra della Vought. Per questo la seconda stagione dello spin off è attesa tanto quanto quella finale dell’intero show che ha portato sul piccolo schermo i fumetti rivoluzionari di Garth Ennis e Darick Robertson. Per chi non ha mai visto l’uno e l’altra, questa è una buona occasione per recuperare tutto di entrambi. Perché The Boys e Gen V hanno cambiato il modo in cui vediamo i cinecomic. Sono acidi, violenti, roboanti, slasher e splatter, esplicitamente politici e curiosamente molto sintonizzati anche su temi come il mental health e la nuova mascolinità mostrandoci il peggio del loro opposto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
