Scuola vietati gonne corte top e jeans strappati | così scattano i dress code per il ritorno in classe

Gonne troppo corte, addomi scoperti, cappelli o cappucci in aula, unghie finte o eccessivamente lunghe, perfino zeppe considerate «improbabili»: sono solo alcuni dei divieti messi nero su bianco dai dirigenti scolastici di tutto il Paese. Quest’anno, oltre alle tradizionali circolari, in alcuni istituti sono comparsi persino depliant tra i corridoi delle scuole che illustrano nei dettagli ciò che è permesso e ciò che non lo è. Secondo un sondaggio condotto da Skuola.net su un campione di quasi 3mila ragazzi, circa tre studenti su dieci dichiarano di dover fare particolare attenzione a come vestirsi la mattina per non incorrere in rimproveri o sanzioni. 🔗 Leggi su Open.online