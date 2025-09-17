Scuola vietati gonne corte top e jeans strappati | così scattano i dress code per il ritorno in classe
Gonne troppo corte, addomi scoperti, cappelli o cappucci in aula, unghie finte o eccessivamente lunghe, perfino zeppe considerate «improbabili»: sono solo alcuni dei divieti messi nero su bianco dai dirigenti scolastici di tutto il Paese. Quest’anno, oltre alle tradizionali circolari, in alcuni istituti sono comparsi persino depliant tra i corridoi delle scuole che illustrano nei dettagli ciò che è permesso e ciò che non lo è. Secondo un sondaggio condotto da Skuola.net su un campione di quasi 3mila ragazzi, circa tre studenti su dieci dichiarano di dover fare particolare attenzione a come vestirsi la mattina per non incorrere in rimproveri o sanzioni. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: scuola - vietati
Scuola, verso il ritorno in classe: le novità. "Pesa" il voto in condotta. E telefonini sempre vietati
Cellulari vietati a scuola, i presidi e la linea dura: “Prevediamo sanzioni”
Social vietati agli under 16: l’Australia fa scuola. L’Italia potrebbe adottare una legge simile
Circolare a scuola: vietati outfit eccentrici. No a pance scoperte, gonne corte, unghie lunghe... - X Vai su X
Avvio in salita per le scuole a Palermo: si parte fra doppi turni, alunni in calo e l'incognita smartphone vietati Leggi l'approfondimento di PalermoToday ? ? ? https://cityne.ws/SCUOLA_A_PALERMO - facebook.com Vai su Facebook
Dress code a scuola, vietati outfit 'impropri': gonne corte, pance scoperte e unghie troppo lunghe; Scuola, vietati gonne corte, top e jeans strappati: così scattano i dress code per il ritorno in classe; Dress code a scuola, vietati outfit eccentrici.
Dress code a scuola, vietati outfit 'impropri': gonne corte, pance scoperte e unghie troppo lunghe - Alcuni presidi diffondono circolari e depliant con le indicazioni per gli studenti e minacciano sanzioni. msn.com scrive
Circolare a scuola: vietati outfit eccentrici. No a pance scoperte, gonne corte, unghie lunghe... - Gonne troppo corte, addomi scoperti, cappelli in aula, unghie eccessivamente lunghe, perfino zeppe improbabili: con l'arrivo del nuovo anno scolastico, come ogni anno, i dirigenti scolastici tentano d ... Come scrive huffingtonpost.it