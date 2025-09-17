Scuola TisoAccademia IC | Ancora caro-libri urge riforma del diritto allo studio
Nel 2025 i prezzi dei libri scolastici aumentano del 2,8%, superando l’inflazione. Spesa media fino a 1.250 euro per studente. Antitrust: poca concorrenza e mercato dell’usato ostacolato.. “Suona la campanella per milioni di studenti italiani e il tema del caro libri torna sotto i riflettori nel 2025, e i dati parlano chiaro: secondo l’indagine di autorevoli organismi, il prezzo dei libri scolastici sarebbe aumentato del 2,8%, superando il tasso di inflazione programmata dell’1,8%. Questo incremento è particolarmente sentito nelle scuole superiori, dove la spesa media per studente potrebbe arrivare fino a 1. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: scuola - tisoaccademia
Scuola, Tiso(Accademia IC): "Tra abbandono e disuguaglianze: intervenire subito" https://www.newtuscia.it/2025/08/25/scuola-tisoaccademia-ic-tra-abbandono-e-disuguaglianze-intervenire-subito/ - facebook.com Vai su Facebook
Pesaro, dal Marconi all'Agrario. Il preside Rossini cambia istituto: «Caro bolletta? A scuola prima e vacanze di Natale più lunghe» - Ma se sarà necessario, le riattiveremo seguendo le indicazioni ministeriali. Scrive corriereadriatico.it
Scuola, caro-libri su dell’1,7%. Il governo aumenta le risorse per le famiglie meno abbienti - Il caro libri continua a premere sulle famiglie, sarà così anche a settembre per il rientro tra i banchi di scuola. Segnala ilmessaggero.it