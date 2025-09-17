Scuola quanto costano quest' anno libri diari e materiali didattici

Il ritorno tra i banchi quest’anno si fa più salato. Colpa dell’inflazione che secondo l’ultimo dato rilevato dall’Istat rispetto all’agosto dell’anno scorso è aumentata dell’1,6 per cento. Per le famiglie significano 526 euro in più in un anno e per chi ha almeno due figli 716 euro in più. A. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it