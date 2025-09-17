Scuola primaria di Cicalesi via al progetto di ricostruzione
L’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore ha approvato e presentato la proposta di candidatura al bando del Ministero dell’Interno del 14 luglio 2025, che prevede contributi a favore dei Comuni per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.Il progettoIl progetto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: scuola - primaria
Concorso, nomine della scuola primaria annullate: “Non c’era altra soluzione, chi ha sbagliato pagherà”
Partiti i lavori di riqualificazione della mensa della scuola primaria di San Lorenzo
TFA Sostegno X ciclo 2025 per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria: date prove
Nuova scuola primaria “A. Frank” e palestra di Via Torino: si entra nella fase operativa! Il Comune di Limbiate compie un passo avanti verso la ripresa dei lavori di realizzazione della nuova scuola primaria “A. Frank” e della palestra polivalente di via Torino. - facebook.com Vai su Facebook
Scuola primaria di Cicalesi, via al progetto di ricostruzione; Nocera, cinque milioni per ricostruire la scuola di Cicalesi; Prima le ruspe, poi i bambini: la rinascita della scuola di Cicalesi.