Sono 38mila gli studenti che l’altra mattina hanno varcato i cancelli delle scuole al suono della campanella. Un esercito ai quali vanno aggiunti anche i 4mila iscritti alle paritarie. Il numero esatto è 37.844, 197 in meno rispetto ai 38.041 dello scorso anno. Alle primarie, le ‘vecchie’ scuole elementari, gli alunni sono 10.815. Nelle secondarie di primo grado, le medie, siamo a quota 7.643. Sono 16.863 invece gli studenti nelle scuole superiori. Girandola di presidi. Al Carducci si è insediato Luca Maiorano che fino all’anno scorso era al vertice del comprensivo Bonati di Bondeno. Ha preso il posto di Lia Bazzanini che è andata in pensione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola, parlano i presidi. In classe 38mila alunni: "Sono il nostro futuro"