Scuola-laboratorio e intelligenza artificiale per prevenire il disagio giovanile. Master di II livello

In un’epoca di rapidi cambiamenti sociali e tecnologici, la scuola è chiamata a rispondere a sfide complesse, tra cui l’aumento del complesso fenomeno del disagio giovanile. In tale contesto, l’integrazione di strumenti innovativi e scientificamente validati nella didattica e nella progettazione educativa non rappresenta più una mera opzione, ma una necessità improrogabile. L’Università della Calabria . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it